El Xokas habla maravillas de un medicamento y una farmacéutica da un importante aviso

El popular creador de contenido conocido en las redes sociales como 'El Xokas' ha hablado maravillas acerca de un medicamento que estos últimos días, en los que muchos españoles han estado enfermos por gripe, le ha ido muy bien para tratar la congestión nasal.

"Increíble que funcione extremadamente bien, no debo recomendar estas cosas, pero lo voy a hacer porque es increíble este producto: Respibien", ha expresado el 'streamer' en el clip. Tras su experiencia, lo ha descrito como un medicamento "peligroso de lo eficiente que es".

La farmacéutica y creadora de contenido Claudia Vega (@claudialvega) ha escuchado sus palabras y las ha analizado, hablando sobre si El Xokas tiene razón o no y ha desgranado un poco más el medicamento: "Estoy completamente de acuerdo, es maravilloso, pero a la vez peligroso".

"Tiene un principio activo, 'oximetazolina', que administrada por vía nasal produce una constricción de los vasos sanguíneos a nivel local, lo que hace que se descongestione la mucosa y tú tengas la sensación de respirar genial", ha explicado la joven.

Sin embargo, el problema, según ha contado, llega cuando no se siguen las indicaciones del prospecto, que advierte de que solo se puede aplicar una pulverización en cada orificio nasal y no más de dos veces al día hasta un máximo de tres días seguidos. "Su correcta utilización sería mañana y noche durante tres días. Más, no", ha aclarado.

La razón de ello ha sido por el "efecto rebote" por lo que, en lugar de disminuir la congestión, podría aumentarla. "Puede derivar en una rinitis crónica y que te tengan que operar o que no tenga solución y te fastidies la nariz de por vida", ha razonado.

Por lo tanto, ha concluido que el Respibien está bien, pero solo para utilizarlo "en momentos puntuales y siempre con control, por favor".