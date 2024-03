En Reino Unido ponen el foco en esta comunidad autónoma: "Refugio climático" y "destino de moda"

Los principales medios de comunicación británicos están empezando a fijarse (y mucho) en una región de España: Asturias. Hace unos días, el periódico The Guardian dedicaba un elogioso artículo a Oviedo y ahora es el Financial Times el que pronostica que Asturias en general va ser "el destino de moda de este verano".

"Con playas de arena, picos nevados y valles silenciosos donde todavía deambulan los osos, esta región del norte es un 'refugio climático' verde y versátil", dice el prestigioso periódico económico.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"A finales de julio, cuando ya no puedo soportarlo más, me subo a mi coche y me dirijo al norte desde mi casa en Extremadura, atravesando las polvorientas llanuras de Castilla y las desoladas montañas de León antes de llegar a lo que se ha convertido en mi lugar feliz de verano: la región verde, accidentada, a menudo fría y siempre bien regada conocida oficialmente como el Principado de Asturias", dice Roula Khalaf, autora del artículo.

En el texto se cataloga de "encantadora y acogedora" a Oviedo; de vibrante y surfero a Gijón; y de "atractiva" a Avilés, "que finalmente emerge de su crisis postindustria".

"Aunque poderosamente idiosincrásica, con su propia cultura e idioma distintivos, Asturias es en cierto modo un microcosmos de España en su conjunto, abarrotando en sus más de 10.000 kilómetros cuadrados de todo, desde picos nevados hasta playas de arena, desde casas de comidas rústicas hasta restaurantes de vanguardia, y desde poderosas fiestas locales hasta valles silenciosos donde todavía deambulan osos y lobos", se dice.

Además, se subraya que "históricamente, para los europeos del norte la costa cantábrica era simplemente demasiado fría y lluviosa para satisfacer" sus "necesidades de vacaciones de verano": "Pero con temperaturas a lo largo de la costa mediterránea que regularmente alcanzan los cuarenta grados, hay señales tempranas de que la tradicional división norte-sur del turismo español puede estar a punto de girar sobre su eje".

La autora admite que los propios asturianos temen que su región se ponga de moda porque dicen que no están "preparados para las hordas": "Sin duda, algunos de estos lugareños, por no hablar de un buen número de extranjeros informados, se enfadarán conmigo por señalar las delicias de esta región hasta ahora poco visitada".