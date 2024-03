"Soy Manuel, soy jefe de hotel"... y lo que sigue en este mensaje a un trabajadora es de-li-ran-te

Las peticiones de determinados hosteleros cuando hacen un proceso de selección de trabajadores son, como mínimo, peculiares. Cuando no directamente indignantes.

Buena muestra de ello ha dado una trabajadora que quería optar a un puesto de camarera de bar o de pisos en un hotel y que se encontró con una delirante petición del que podría ser su jefe.

En una conversación de WhatsApp que ha compartido la cuenta @soycamarero, el empleador exige: "Dime tu edad y qué buscas". ""35 y trabajar", responde ella.

Y el empresario sale por peteneras: "Yo me llamo Manuel. Soy jefe de hotel. Busco camarera de bar y camarera de pisos. Dime, ¿tienes algún currículum? Y mándame fotos tuyas para conocerte".

La trabajadora pisa el freno de inmediato: "Soy camarera, sobre todo en barra. Creo que las fotos no son necesarias". Y el jefe del hotel cierra la puerta: "De acuerdo, perdona si te he molestado. Buenas tardes".

"Me parece directamente una falta de respeto. Buenas tardes", zanja ella en un mensaje que ha generado indignación. "No me sorprendería que el bar no existiese y que el hombre quisiera otra cosa", dice un usuario. Y otro: "Desde 'soy jefe de un hotel' ya he pensado: 'Y yo soy el Dalai Lama'. Ningún director ni jefe de recepción se presenta de esa forma tan burda".