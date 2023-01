Encuentran en una puerta de la Universidad de Valladolid el mejor cartel que se ha visto nunca

Los carteles en las universidades están a la orden del día en Twitter. Desde unas semanas están proliferando en la red social del pájaro azul numerosas publicaciones de fotos con mensajes, indicaciones y avisos en centros universitarios.

En las últimas horas se ha hecho viral un aviso colgado en una puerta de la Universidad de Valladolid, concretamente en la Facultad de Educación y Trabajo Social que lleva en pocas horas miles y miles de 'me gusta' y de compartidos.

"Puerta para uso exclusivo de emergencia (fumar no es una emergencia)", reza este breve pero clarificador cartel. Los usuarios no dan crédito al mensaje y las reacciones no se han hecho esperar.

Los usuarios de Twitter que han visto la publicación se han dedicado a citar a personas, casi seguro porque han usado las puertas de emergencia para fumar, y básicamente a reírse por el contenido del cartel.

La publicación no ha podido triunfar más y lleva en pocas horas más de 13.000 'me gusta', más de 800 compartidos entre retuits y citados y un alcance que está a punto de llegar al medio millón de personas.