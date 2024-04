Enseña la chuleta que se ha hecho para un examen: merece sobresaliente por el ingenio

Más de cuatro millones de personas han dado su aprobación a la chuleta que ha enseñado un usuario de TikTok para un examen de Literatura: muchos dicen simplemente que es una obra maestra.

El vídeo dura 9 segundos pero se ha convertido en todo un fenómeno en la red social china con más de 48 millones de reproducciones, casi más de los habitantes que tiene España.

Lo que ha hecho es colocar el papel con el texto escrito en forma circular debajo de la mesa y hacer una especie de abanico que sobresale cuando le da la vuelta con la mano. Toda una obra de ingeniería.

Este alumno tiene concretamente dos de estos aparatos circulares que, se supone, saca a relucir cuando el docente no está cerca o no está prestando atención. El único fallo que muchos le ven es qué pasa si el profesor te cambia de mesa por lo que sea.

"Me sé mil maneras de hacer trampa pero esta no me la sabía", "cómo se hace para que gire?", "Los maestros no son tontos y más grabando estás cosas lo ven todo lo más fácil" y "nos cambiaron de mesa a todos y nos revisaron los zapatos los suéteres TODO" son algunos de los miles de mensajes que hay en la publicación en TikTok.