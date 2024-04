Llados no se corta, responde así a Ernesto Sevilla y califica con una sola palabra a David Broncano

Amadeo Llados, un 'coach' que se ha hecho muy popular en las redes sociales por sus críticas a las "panzas" y a los ''mileuristas", ha respondido muy a su estilo al humorista Ernesto Sevilla, después de que éste le criticase en La Resistencia junto a David Broncano.

En una publicación de Instagram, Llados empieza diciendo: "En un programa de la Matrix... la impertinente... la inco... no sé, algo así como La Resistencia a no sé, bro. Es un programa de la Matrix. Y sale un actor, que no se quién es, porque ya sabéis que no veo la tele, no veo el cine ni nada de eso, y el tío literalmente dice que yo tengo un club de sub... no voy a decir la palabra".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El coach hace referencia a las palabras de Ernesto Sevilla, que dijo: "Estoy inspirando a la gente joven. Soy como Llados pero... o sea... pero de otra manera. Llados dice: 'Levántate a las cinco de la mañana. ¿No conocéis a Llados? Este que está formando como un club de lucha, pero de subnormales"

"Me parece increíble. Que un ser humano diga esa palabra y encima en la televisión, orgulloso. Es increíble, a mí me parece increíble que hable así de personas que tienen una discapacidad, pero bueno", responde Llados.

Además, en La Resistencia apuntó Broncano: "Y tú eres el reverso de eso, ¿no?". "El reverso, sí. Yo no les digo levantaos a las cinco. Yo digo: 'Acostaos a las cinco de la tarde pero del día siguiente", señaló Sevilla, que subrayó que "de juerga quemas muchas calorías".

También a eso responde Llados: "Se ríe y recomienda a la gente no dormir y levantarse al día siguiente a las cinco. El tío ves su cuerpo y claramente le dice al mundo qué hábitos tiene con una panza, con vicios, orgulloso al mundo y predicando al mundo que tiene que beber, drogarse, salir de fiesta, levantarse tarde".

"Y luego lo mejor de todo, bro, el papanatas del presentador riéndole la gracia. A este hombre qué pasa, ¿que le pagan por mantener a la gente pobre? Con malos vicios, literalmente en la oscuridad", ha criticado el 'coach'.