Mercadona le da una vuelta a un producto español de toda la vida y mucha gente es reacia

Los tiktokers @palomitasdemaizyt han acudido a Mercadona y han mostrado un nuevo producto que quizá muchos no sabían que existía: los miguelitos —aunque no usan ese nombre— sin azúcar. Para los no doctos en la materia, los miguelitos son un producto muy típico de La Roda, en Albacete, y están hechos básicamente de hojaldre, crema pastelera y azúcar.

En muchos bares de carretera, sobre todo en Castilla-La Mancha, en los que hay miguelitos se puede ver que, además de crema, ya los hay rellenos de chocolate, de chocolate blanco y de otros sabores.

Lo que no hay por el momento son sin azúcar, algo que sí tiene Mercadona y que, según han explicado los creadores de contenido que han probado este dulce de Hacendado, no tiene azúcar añadido pero sí tiene edulcorantes.

Han explicado que no pone miguelito por ningún lado porque es de marca blanca pero tiene la misma forma y la misma composición. "Pesa, eh. Tiene buena pinta", han repetido ambos.

"La crema es pastosilla y gelatinosa. Huele a miguelito. Está bueno tío. Es un poquito menos dulce el hojaldres que el del miguelito pero está rico. Recomendable", han concluido después de consumirlo.

En los comentarios muchos se han mostrado reacios y escépticos con que no tenga azúcar añadido y resaltan que los edulcorantes tampoco son saludables del todo. Además, otros resaltan que mejor los originales.

En la web de Mercadona se puede ver que a este producto lo llaman "hojaldre relleno de crema Hacendado sin azúcar añadido", que tiene 0,4% de azúcares y 300 calorías por 100 gramos de producto.