Enseña cómo funciona el mando para semáforos de las personas ciegas

La usuaria de TikTok @anacompanybajomip ha explicado cómo funciona el pequeño mando para semáforos que tienen las personas ciegas, práctico y gratuito para las personas afiliadas a la ONCE.

"En Valencia la mayoría de semáforos no son accesibles para personas ciegas", ha comentado la usuaria, que ha acumulado casi 19.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

Es un "maravilloso" mando con dos botones con una secuencia que según el sonido que haga puedes saber que el semáforo va a cambiar o si está en rojo o verde. "Hay que esperarse a escuchar el sonido y, entonces, cruzas", ha afirmado.

El sonido se origina desde la parte superior del mando. Por otro lado, ha confirmado que no todos los semáforos son accesibles: "De hecho, la mayoría no están, que esto me parece un poco curioso".

"En Valencia está alrededor de la ONCE, ¿qué implica esto? Que las personas ciegas solo podemos ir ahí, cerca de ella...", ha rematado la usuaria. También ha respondido algunas dudas de los usuarios, como que en cada ciudad hay sonidos distintos. "En Valencia tienen la excusa de que a los vecinos les molesta el sonido, y en Madrid el sonido de los 'pajaritos' de los semáforos tienen horario", ha explicado.