Enseña cómo han decorado este barrio cordobés por Navidad y deja a todos con la boca abierta

Las navidades transforman por completo a muchos municipios españoles que, con la demanda de muchos de sus vecinos, acaban decorando sus calles con motivos navideños.

Ya es habitual ver a diferentes alcaldes o líderes políticos tratando de justificar que el árbol instalado en la localidad en la que gobiernan es el mejor. Pero, en ocasiones, no hace falta tener el mayor árbol para sorprender a todo el mundo.

Eso es lo que ha pasado en las últimas horas con la decoración que se ha instalado en el barrio de La Villa, en el municipio cordobés de Priego de Córdoba.

El usuario de X @josegarciantt compartió un vídeo de 26 segundos en el que se puede ver la sencilla, pero a su vez, detallista instalación por Navidad que se ha hecho en algunas calles del barrio.

Una belleza que ha asombrado a muchas personas que no han dudado en hacer viral las imágenes, con 5.000 me gusta, y decenas de comentarios de algunos usuarios que no han tardado en recordar lo que se suele hacer en las grandes ciudades.