Una médica manda este mensaje a la persona que "no ha venido a operarse" y da para reflexionar

La anestesióloga Elena Casado Pineda, muy conocida en redes sociales como @Medicilio, ha compartido un mensaje en X que suma miles y miles de me gusta tras lo que le ha pasado en el quirófano.

La médica ha dedicado el escrito a la persona que ha decidido no presentarse a la operación que tenía fijada. "A la persona que no ha venido a operarse esta tarde porque no le salía de sus partes", ha señalado en la primera parte del mensaje.

"Has dejado a un equipo que está haciendo horas extra para bajar listas de espera y el material de traumatología colgados", ha explicado.

La protagonista ha resaltado lo que es "lo peor": "Has jodido a otra persona que podría haberse operado".

"Aún hemos tenido suerte y hemos aprovechado nuestras manos y el quirófano adelantando urgencias diferidas", ha contado en un segundo mensaje.

Pero para la médica "no hay derecho" a que "hagáis estas cosas": "Si no querias estar de postoperatorio en Navidad, avisa antes, hay gente muy jodida que sí se habría operado", ha sentenciado, en un mensaje que suma más de 15.000 me gusta en las últimas horas.