Enseña en fotos cómo está el Airbnb que ha alquilado: la galería de los horrores

A la hora de organizar un viaje, el lugar donde hospedarse es la clave: un buen lugar pondrá las bases para pasar unos días inolvidables. Pero si la vivienda o el hotel no cumple con las expectativas puede arruinar por completo unas vacaciones.

Muestra de ello lo ha dado la usuaria de la red social X (antes Twitter) @eemeecee, que ha subido fotos del estado en el que se encontró un apartamento que alquiló en París a través de Airbnb.

"Necesito ayuda y retuit. Hemos pagado 1.084€ por un @airbnb_es en París durante 1 semana. Hemos llegado hoy y hay hasta consoladores en la casa!", lamenta.

"La mierda que hay en este piso, no la he visto en ninguna casa que he cogido anteriormente", añade junto a las imágenes.

En esas fotografías se ve una tremenda suciedad en todas partes, incluidas incluso las llaves de la luz.

"Esto es un absoluto caos y están jugando con nuestro dinero, nuestro tiempo de vacaciones y nuestra paciencia. Esto es asqueroso y estamos desesperados 🥺 HAY ARAÑAS VIVAS!!!!!", se queja la usuaria.

En un mensaje posterior, se ha lamentado de que lo único que les ofrecen es "una limpieza urgente": "¿Urgente? Esta casa necesita un cubo de basura para empezar a tirarlo todo. Necesita más de una y de dos tardes de limpieza".