Enseña la oferta de trabajo más deseada para los amantes del dulce: en Twitter es todo un éxito

La usuaria de Twitter @naatxss ha publicado la fotografía del proceso de selección de un puesto de trabajo en el que la empresa "ha incluido" su candidatura "entre las que siguen" activas.

Con el objetivo de celebrarlo, y también porque no es para nada un puesto corriente, ha subido a la plataforma la evolución del asunto junto a un irónico "si, venga", porque no da crédito a que existan este tipo de empleos.

No obstante, la 'jugada' no le ha salido como quería, porque muchos internautas han buscado la oferta para apuntarse: "No os postuléis. Es mío".

Se trata de un puesto como "probador de Maxibones". Esta famosa empresa de helados busca catadores que saboreen nuevos productos, y por el momento es todo un éxito.

"¿Dónde hay que aplicar?", ha sido una de las preguntas más repetidas en la publicación, y con razón.