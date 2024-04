Compara el menú de la boda de Almeida con el de una boda normal en Galicia y ya es lo más compartido

La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo ha sido el gran acontecimiento social del fin de semana, ha llenado horas y horas de programación televisiva y también ha sido lo más comentado en las redes sociales.

Pero, de entre todos los mensajes dedicados al evento, en las últimas horas sobresale uno, obra del usuario de X @Cascarelo. Lo que ha hecho es comparar el menú que se sirvió en la boda de Almeida con uno habitual en los enlaces que se celebran en Galicia.

En el del alcalde de Madrid, que costó 175 euros por cabeza, se puede ver que se sirvió un salpicón de bogavante "desde 1911", solomillo de waygu a baja temperatura y el postre, milhojas de crema con fresas confitadas y brownie con crema de yogur y helado de vainilla.

En la de la boda de Galicia hay, literalmente, 20 platos. "Casamento aristocrático en Madrid vs. Casamento working class en Lugo", ha escrito el usuario, que en apenas 12 horas superaba ya los 4.000 'me gusta'.

El periodista Manuel Jabois ya habló hace unos años en Jot Down de cómo son las bodas típicas en Galicia y señalaba: "A los gallegos, cuando se trata de bodas, nos dan la risa los Soprano. Además, comer y beber hasta reventar me parece muy natural, y como yo no soy de protocolos, la gente se levantaría de la mesa cuando le apeteciese, así fuera para suicidarse".