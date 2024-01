Enseña el producto español que ha encontrado en un Lidl de Londres y se lía: ¿enfado sin motivo?

El precio del aceite de oliva, especialmente el virgen extra, lleva ya muchos meses en el centro del debate: no deja de subir y subir y, en cambio, algunos españoles que viven en el extranjero han mostrado que en los supermercados de otros países está más barato.

Y precisamente de eso trata una de las últimas polémicas que recorren las redes sociales. La usuaria de X (la red social antes conocida como Twitter) @LaVecinaCotill3 ha subido una imagen captada en un supermercado de Lidl de Londres.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Aceite de oliva en Londres, £4,99 el litro. Embotellado en Antequera. Nos toman el pelo", ha escrito junto a unas imágenes en las que se ve el precio (unos 5,80 euros) y la procedencia.

De inmediato, la fotografía ha provocado la indignación de muchos españoles, dado que el aceite supera en muchos casos en España los 10 euros el litro. Pero también son una multitud los que se han fijado en otro detalle.

El color del aceite de oliva evidencia que no se trata de virgen ni tampoco de virgen extra. Ante las críticas, la usuaria ha subido otra imagen del mismo supermercado donde se aprecia que el litro del virgen extra cuesta 5,19 libras, algo más de seis euros.

Entre las reacciones destaca la de una usuaria que señala que la primera imagen no es aceite de oliva virgen extra. Y luego analiza la segunda imagen: "En etiqueta debería especificar la campaña en la que fue recogida esa aceituna y si no mirad fecha de caducidad y veréis que no se trata de esta campaña".

"¿Qué significa esto? Que se rigió por el precio de una campaña que no es la actual", añade antes de rematar: "Este tipo de 'ofertas' no son exclusivas del extranjero, ayer mismo en Carrefour aceite tirado de precio que caduca en tres meses".