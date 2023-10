Enseña lo que venden en Tailandia para los mareos: ojo a la teoría de algunos usuarios

La usuaria de TikTok @hippie.domaris ha publicado un vídeo, con el objetivo de responder a la pregunta de otra internauta, enseñando el producto que venden en Tailandia para evitar o paliar los mareos.

Una mujer ha pedido a la tiktoker una explicación tras ver el tarro, ya que, sin contexto previo, muchos han deducido que podría ser algún tipo de sustancia ilegal.

Y así lo ha aclarado la joven: "No, no es droga. No sé lo que consumís por ahí, pero os voy a decir qué es esto. Se utiliza en Tailandia para cuando estás mareado, sobre todo en los barcos".

A continuación, ha abierto el bote y ha sacado de su interior un puñado de "hierbas mentoladas" envueltas en una malla: "Son naturales. Lo pone aquí. Es para los síntomas de vértigo".

Según ha concretado para terminar con la explicación, si estás mareado, simplemente tienes que abrir el recipiente y oler las hierbas.