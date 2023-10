Una hija de padres divorciados arrasa con su mensaje a las parejas que estén a punto de casarse

La usuaria de TikTok @paulisls ha publicado un vídeo quejándose de lo que le ocurre al tener padres divorciados: "Solo la gente en esta situación va a entender esto".

Primer de todo, ha opinado acerca de las personas con padres casados: "Tienen una vida sedentaria, una cama y una sola casa en la que viven tranquilos. No como yo, que soy una pobre nómada".

Y así ha cargado contra sus progenitores: "Me voy a casa de dos personas que no se quieren poner de acuerdo. Ahora me han condenado de por vida a estar maleta arriba y maleta abajo".

"Por favor, futuras parejas a punto de contraer matrimonio, no seáis hijos de puta y tenedlo claro. No pasa nada si no os casáis, pero no tengáis hijos porque esto es lo que vais a provocar. Un inferno de caminatas", ha pedido molesta.

En respuesta, muchos usuarios han cargado contra la actitud de la joven. Algunos, incluso, han asegurado que están mejor separados que peleando todo el día en la misma casa.

Tanto por los internautas que comparten su opinión como por los que critican su actitud, el vídeo ha sido de lo más comentado tanto en Twitter como en TikTok.