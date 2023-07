Entra en la universidad, cuenta lo que quiere ser de mayor y las risas se multiplican en Twitter 

El "primo pequeño" de la usuaria de Twitter @lalysimo ha conseguido acceder a la universidad "de química" y le ha contado a la joven cuál es su plan de futuro, el cual ha provocado las mofas en la red.

"Conversación con mi primo pequeño. JAJAJAJAJA NO PUEDO", ha escrito la internauta entre risas antes de mostrar la conversación de WhatsApp que ambos han mantenido.

Y es que el desenlace de esta ha sido de lo más inesperado: "Entré en la universidad de química para hacer drogas nuevas que no estén prohibidas por el Gobierno y forrarme".

Nada más empezar a hablar, el joven se ha mostrado de lo más feliz por haber conseguir acceder a la universidad, donde cursará un grado relativo a la Facultad de Química.

Lo que no esperaban ni su prima ni los internautas es que su objetivo fuera "hacer drogas nuevas" que no se encuentren actualmente en circulación y con las que ganar mucho dinero. En caso de no conseguirlo, también opta por poder ser "profesor".

Además de los cientos de mensajes recibidos, el tuit ha acumulado desde su publicación más de 41.000 'me gusta' y cerca de 1.500 retuits.