Enumera los motivos de por qué su hermana es "la favorita": los usuarios de TikTok le dan la razón

La usuaria de TikTok @fabiana.sevillano ha publicado un vídeo enumerando los motivos que demuestran que su hermana es "la favorita" de la familia.

"Me han dicho que soy muy exagerada (...) Motivos y evidencias. En el número uno están las habitaciones. La de mi hermana tiene el tamaño de un salón", ha empezado asegurando.

Según ha contado, dormían juntas hasta que ella se independizó: "Me dio el arrebato y me fui al cuarto de la plancha que mide un metro".

"En el número dos está el armario. Me gustaría poder enseñar el mío, pero no tengo. En el número tres, el espejo. Ella tiene uno de acuerpo entero, normal y corriente, que podría costar 100 euros. El mío es este. Me lo encontré en un contenedor y lo enmarqué", ha continuado.

De la mesita de noche, ha señalado que la de su hermana "es mona, azulita, vintage, con sus cajones y con dos velas" que son suyas. "Era cuarentena y, como no había Ikea, me la hice yo. Es un cristal de la ventana de un tractor y la estructura una cuna de juguete de cuando era pequeña", ha dicho.

También sobre las fotos, ha manifestado esto: "Hay una de la comunión de mi hermana que está en el salón. Ella la hizo mucho antes que yo y mi foto no está (...) ¿Sabes cuántas fotos hay mías en casa? ¿Te lo imaginas?".

Asimismo, ha mostrado una grabación de cuando ella intentar ir delante en el coche: "Todavía nos peleamos por ir de copiloto. Obviamente gana ella (...) Ya empezamos. Te quitan una cosa y te quitan todo".

Por todo ello, ha opinado que "nadie" puede decirle que es una "exagerada" porque lo que tiene ella es "falta de cariño". De hecho, la mayoría de los usuarios le han dado la razón.