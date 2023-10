Marina Rivers da mucho que hablar en X con lo que dijo en 'TardeAR' sobre la jornada de 37,5 horas

La popular influencer Marina Rivers se ha hecho viral en las últimas horas en X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter, gracias a su intervención en TardeAR.

En pleno debate por la jornada de 37,5 horas anunciada en el pacto para un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, Rivers sorprendió con su postura y su defensa por este nuevo modelo laboral.

"Si no puedes permitirte tener más trabajadores, no abras una tienda. Estamos preocupados por los empresarios, que son los que tienen dinero, y a mí me preocupan más los trabajadores", afirmó.

Rivers apuntó que "en España la mayoría de las familias viven con menos de 30.000 euros brutos anuales", algo que definió como "una barbaridad". La popular influencer, que tiene en TikTok más de 7,3 millones de seguidores, añadió que "la mayoría de los españoles trabajan para otras personas y no tienen empresas".

"El Gobierno tiene que mirar para el bienestar de los españoles y si la mayoría están trabajando por un montón de horas y con un salario bastante indigno, que no les llega ni para pagar el alquiler, por lo menos que tengan un poco de tiempo", finalizó.

Su opinión en X se ha hecho viral y muchos son los usuarios los que han compartido estas palabras de la popular creadora de contenido.