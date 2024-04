Envía a su hija a comprar fresas y lo que trae (y la explicación) enamora a todos

Las interacciones entre padres e hijos pueden dar para mucho, y en las redes sociales pueden ser un éxito asegurado. Esto es lo que le ha ocurrido a la usuaria de X @nefer_neferu, que ha contado que envió a su hija a comprar fresas y el resultado ha enamorado a todos al momento: y no es para menos.

En la publicación ha explicado que ha pedido a su hija que comprara fresas "para hacer batido". Y ha agregado: "Me trae 4 kg porque 'estaban muy baratas'".

"Mi hija es un señor jubilado y no me había dado cuenta", ha sentenciado en la publicación, que ya acumula más de 5.000 me gusta.