Es de Canarias y tiene un "choque cultural" con los carteles que hay en los bares de Euskadi en enero

La tiktoker @ireneugaldev ha logrado poner la red social patas arriba con un vídeo de siete segundos donde habla del "choque cultural" que ha vivido tras mudarse al País Vasco y visitar sus famosos bares.

Se ha percatado, sobre todo en esta época del año ya que el vídeo está publicado a lunes 27 de enero, de que en la mayoría de los bares había carteles donde se puede leer "hay caldo" y ella no entendía por qué.

"Resulta que aquí la gente se pide caldo y se lo toman como el que se toma un café", ha revelado en el mismo vídeo mientras sale dándole un buen sorbo al caldo que le han servido.

Esto ha provocado que el vídeo reciba más de 1.000 comentarios, concretamente 1.037, la mayoría le dicen que es habitual que, por lo menos en el norte de España, pongan caldo en los bares cuando hace frío.

Ella ha respondido que vivió durante tres años en Madrid y que jamás vio carteles en los bares donde se anunciase que "hay caldo". Otros dicen que "en Asturias y Galicia también es típico".

"Es cosa del norte, como asturiana tomarme un caldin en un bar un día de resaca te resucita, confía en mi", ha comentado otra usuaria. Y otra añade: "En Málaga lo he visto en 0 sitios, es curioso ver esto!".

En Palencia, sin embargo, sí se estila: "¿Dónde vivías antes? yo soy de Palencia y aquí en el norte lo he visto en todas las ciudades que he ido la verdad, se me hace algo super normal y común".