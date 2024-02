Escucha las ganancias de la banca y solo necesita una palabra para definirlo

Los cinco bancos españoles de mayor tamaño -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- ganaron en conjunto en 2023 la cifra récord de 26.088 millones de euros, un 27,2% más que un año antes, principalmente por el aumento de los ingresos tras el alza de los tipos de interés.

Sobre esto han hablado la noche de este sábado en el programa laSexta Xplica, donde una afectada por una hipoteca variable creciente ha reaccionado con una palabra contundente al escuchar estas cifras. Marta Fernández ha visto cómo su hipoteca, firmada en el año 2006, se ha disparado pasando de pagar una cuota de 900 euros a 1.600.

"Me parece indecente", ha asegurado. A continuación, ha agregado que le parece "indecente leer que el presidente de Caixabank reconoce que ha estado muy cerca de sus clientes, que a través de un modelo comercial que apuesta por la inclusión financiera y apoya a los colectivos más vulnerables, y que arrastre a un montón de afectados por una hipoteca creciente variable que firmamos en 2006, en mi caso".

Además, ha lamentado que "no dediquen ni una mínima parte de esos beneficios a cancelar esos contratos nulos" puesto que "el Banco de España ya les dijo en su momento que no era transparente". Fernández resalta que las entidades "no analizaron ningún tipo de solvencia ni hicieron absolutamente nada" en cuanto a sus clientes.

"Es indignante leer que con estos episodios de bandolerismo financiero, pues te están diciendo todo lo que ganan y que no repercute en ningún caso en ayudarte a ti cuando te vendieron un producto que era absolutamente tóxico y dañino para todas las familias, familias que también somos vulnerables, no solo a los que ayudan con su obra social. Nosotros somos familias vulnerables engañadas", ha concluido.