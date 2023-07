Una española cuenta la delirante pregunta sobre España que le hacen en Estados Unidos 

La usuaria de TikTok @marialobillo, que ha vivido en Estados Unidos y que trata con muchos estadounidenses, ha explicado en el podcast Amiga, ¿cómo estás? las preguntas que le hace la gente de allí sobre España.

"Las preguntas que me hacen son de verdad absurdas. Desde por supuesto si tenemos coches. Me llegaron a preguntar si teníamos lavadoras o lavavajillas o que si lavábamos la ropa rollo en el río", ha explicado.

Según explica, los estadounidenses tienen esas dudas en concreto sobre España, y no sobre Europa, porque "para empezar España piensan que es México o algún país de Latinoamérica".

"Ellos tienen una idea, estoy generalizando, de que todo lo que es un país de habla España implica que es un país subdesarrollado. Que vamos en taparrabos todos", se ha lamentado.

De hecho, ha contado algo que le sucedió en un viaje que hizo a Madrid con algunos estadounidenses.

"Me llegó una de las madres y me dijo: 'Guau, Madrid está muy limpio, ¿no?'. Digo sí. 'Yo pensaba que iba a ser como México, que está así como sucio y que tienes que ir con armas porque da miedo", ha contado.

Y ha rematado: "Y yo... como que la miraba y decía: no sé si decirte gracias, pero es que me siento mal, me parece tal racistada".