Una española cuenta por qué le han echado del trabajo en Australia: "No es oro todo lo que reluce"

La usuaria de TikTok @followthesunfamily, una española que vive en Australia, ha contado lo que le ha pasado en el trabajo en aquel país para poner en relieve que las condiciones laborales en la hostelería son parecidas en todos los lugares del mundo.

"Me acaban de hacer una jugada en el trabajo aquí en Australia de esas que te hacen en Europa y en Latinoamérica y que no me hacían desde hace un montón de años", empieza diciendo.

Y luego entra en detalles: "Me contrataron hace dos meses como manager en un restaurante, un buen restaurante, un buen sueldo, buen horario, todo muy bonito, y hoy me han echado".

"La razón es que supuestamente no tienen horas para darme, pero esto ya lo sabían hace dos meses, ya que me han contratado básicamente para cubrir las vacaciones de los managers que se tenían que ir de vacaciones", detalla antes de lamentar que "esto no te lo dicen en la entrevista por la buena picaresca que hay en hostelería porque, si no, nadie aceptaría un trabajo de manager de restaurante por solo dos meses".

"Así que nada ahora con este cabreo que tengo me tengo que poner a buscar un trabajo de lo que sea para poder pagar el alquiler porque aquí el alquiler que pagamos es un sueldo entero y el otro es el que nos da para pagar los gastos", apunta.

La usuaria admite que está "un poco enfadada" y acaba lanzando un aviso a todos aquellos que estén pensando en irse a vivir a Australia: "No es oro todo lo que reluce y la hostelería apesta aquí, en China, en Argentina y en España".