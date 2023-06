Un extrabajador del '100 Montaditos' cuenta cómo se encontró a un cliente y lo que hizo la Policía

El perfil de TikTok de la escuela online de hostelería y cocina Talent Class ha entrevistado a Jesús Soriano, responsable de la cuenta de Twitter @soycamarero, una muy conocida en la red por compartir contenido relacionado con el sector.

También es exencargado de la cadena de restaurantes '100 Montaditos' y ha contado lo que le pasó una vez con un cliente el día después de Nochevieja, cuando tuvo que llamar a la Policía.

"Me fui a hacer la apertura y demás. Iba con una compañera y me dice que hay un cliente que ha entrado al baño hace medio hora o 40 minutos o no sale", ha empezado diciendo.

Se acercó "al de mujeres", que es donde se había metido, y, a pesar de "tocar la puerta" varias veces, "no contestaba nadie". Al darse cuenta de que estaba medio abierta, decidió entrar a ver qué ocurría.

"Abro y estaba el hombre con los pantalones por debajo de las rodillas, sentado en la taza y durmiendo del colocón que llevaba encima", ha continuado relatando a la vez que se reía recordando la anécdota.

También ha contado que, a pesar de tocarle el hombro, no se despertaba, así que llamó a la Policía: "Cuando llegaron, entrando al baño unos tres agentes y cerraron. Yo pensé que era raro que cerraran. Y se escucha (de repente) 'pum'".

"Le habían dado una hostia al chaval para despertarlo", ha dicho entre risas, y funcionó, porque al poco tiempo salió del baño el hombre: "Yo dije mira qué pronto se ha despertado".

Para terminar, ha señalado cuál fue la versión del chico: "Dijo que se había emborracho aposta porque no quería ver el fin del mundo, que era en 2020. Fue irreal. Se fue cogido de dos policías. No sé si estaba mareado de la bebida o de la hostia que le acababan de dar".