Una española en EEUU se acuerda de Mercadona tras lo que le han hecho en una tienda

La usuaria de TikTok @nurycalvosn ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido tras haber comprado dos tablets de Apple por 260 dólares ($) cada una en una tienda estadounidense.

Según le ha explicado el dependiente al ir a pagar, venía una especie de limpiador "incluido". Sin embargo, tras abonar la compra y ver el ticket, se ha dado cuenta de que le habían cobrado el mencionado producto.

El problema es que no lo ha podido devolver en el momento porque el reembolso se tenía que hacer en otro establecimiento de la empresa, lo que ha provocado el enfadado de la tiktoker, que no ha dudado en relatar indignada lo que había ocurrido.

"He ido porque los iPads estaban a 269 $. Me voy a la caja y me dice que me va a meter esto porque está incluido (en el precio final). Y claro, no estaba incluido, lo estoy pagando yo", ha dicho mientras enseñaba el ticket de compra.

Además, le ha intentado cobrar por cada aparato 279$, a pesar de la insistencia del trabajador para adquirir el producto porque "es muy bueno para las pantallas", como le ha señalado el vendedor.

Cuando ha querido hacer la devolución, le ha indicado que allí no podía llevarse a cabo: "Ahora me tengo que coger el coche y dar la vuelta a todo el centro comercial porque no está en el mismo sitio".

Para terminar su reproche, ha mencionado así a esta conocida empresa: "Yo soy española y tengo el limpiador de Mercadona, por eso yo no quiero esto".