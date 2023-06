La sonora respuesta de Alaska a quienes dicen que Mario Vaquerizo es gay

La cantante Alaska ha dado una rotunda respuesta a todos aquellos que aseguran que su pareja, el músico Mario Vaquerizo, es gay.

En una entrevista en Vanity Fair con motivo de su 60 cumpleaños, la artista ha lamentado que quienes hacen ese tipo de comentarios no son "los señores garrulos con boina": "No tienen ese pensamiento, curiosamente".

Alaska ha hecho esos comentartios al ser preguntada si le molestan las críticas a su marido: "No me gusta que se metan con la gente que quiero, y más si leo cosas que no son verdad. Corres el peligro ese de querer contestar, que es lo último que hay que hacer".

"Ya cansa un poquito la tontería esa de que si Mario es gay. Como gracia, está bien", dice antes de añadir: "Llega un momento en que te preguntas: 'Entonces, ¿qué me estás llamando a mí? ¿Pobre desgraciada? ¿Que me conformo con nada?".

"No me molesta que me lo preguntes la primera vez, pero si insistes te mando a la mierda. Y ya estamos llegando a ese punto. Como Fernando Fernán Gómez, otro gran ídolo. Pero no tengo su carácter", subraya.

Preguntada sobre que hay quien dice que un gay no puede ser de derechas, también responde rotunda: "Depende de lo que tú llames ser de derechas. Si es a estar en contra del matrimonio homosexual... También hay gente que lo está porque el matrimonio les resulta una cosa burguesa".

"Hay muchas posturas. El mundo va mucho más allá. Yo he vivido 40 años sin pensar en etiquetas y estoy un poquito hasta el coño de que ahora todo sea izquierda o derecha. El mundo es otra cosa. El mundo es Bowie. ¡Yo qué sé lo que votaba Bowie! Ni me importa. O Warhol. Me imagino que un año la cosa y, el siguiente, la contraria. Que es lo que más me podría gustar de Warhol. En eso hemos ido un poquito para atrás", destaca.