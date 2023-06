Una española muestra lo que vale el jamón en EEUU: no, no es un error

La usuaria de TikTok @aquisandrax ha publicado un vídeo mostrando lo que ha adquirido y gastado haciendo la compra en un supermercado de Florida (Estados Unidos), donde ha encontrado varios productos de origen español.

"Jamón ibérico de bellota. No me lo creo. Me da igual lo que cueste, me lo llevo. 17 dólares ($), vienen cuatro o seis lonchas, pero bueno", ha empezado diciendo sorprendida mientras mostraba el producto.

No obstante, en el establecimiento ha encontrado varios tipos de este alimento en concreto: "Cuesta 17$, tres onzas, del de bellota y 10.99$, doce onzas, de este de aquí"

También ha encontrado "quesos españoles de García Baquero" y "pulpo de Costco", el cual "compraba mucho cuando vivía en Oklahoma", del que se ha llevado dos paquetes.

"Mirad esto... paella cocinada ya..", ha señalado dando a entender su negativa al artículo. "Estos tomatitos cherry me encantan. Mirad qué cacho bolsa de espárragos. Arándanos y un montón de fresas", ha continuado diciendo para mostrar lo que se llevaba.

Otro de los productos más típicos, según ha contado, es "la carne cruda de bisonte, que tiene menos grasa y más proteína que la ternera", por ejemplo. Asimismo, se ha llevado un trozo de salmón, un enorme pack de pechugas de pollo que "salen muy bien de precio", huevos, aceite de aguacate en spray y batidos de chocolate, entre otras cosas.

Para terminar, ha informado de cuánto ha pagado por la compra final: "Nos hemos gastado 210$". El vídeo, además de cientos comentarios, ha generado 135.000 'me gusta' y más de dos millones de reproducciones.