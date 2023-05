Una española que vive en Estados Unidos cuenta qué es lo que más echa de menos de España y da que pensar

Se suele decir que los que peor hablan de España son los propio españoles, algo que en muchas ocasiones se suele terminar cuando alguien se va a vivir a otro país con un estilo de vida diferente al español.

Esto le ha pasado a la tiktoker @aquisandrax, que ha contado que vive en Estados Unidos y que lleva cinco años sin visitar España. En un vídeo titulado Cosas que más echo de menos de España viviendo en EEUU ha narrado precisamente qué cosas echa en falta de su país.

"La que más echo de menos es la vida en la calle, que todo el mundo vaya caminando a todas partes, que siempre hay un montón de gente en la calle prácticamente a cualquier hora y, en su defecto, que el transporte público en España no da miedo y aquí, en la única ciudad que se utiliza realmente el transporte público es en Nueva York y no es digamos el metro más seguro del mundo", ha afirmado.

También ha contado que echa de menos las fiestas patronales de los barrios, de los pueblos y de las ciudades: "Soy de Zaragoza, los Pilares, el irte a las fiestas de los pueblos... eso aquí es que no existe".

Otra cosa que hay en España y en Estados Unidos no es "ese olor en las calles a la hora de comer": "La gente tiene la ventana abierta y de repente huele a cocido, a comida recién hecha. Aquí como no pases por delante de un McDonalds y te huela a McDonalds no hay olores a comida en la calle".

Pero lo que más extraña es la comida: "Eso sobra decirlo". En cuanto a cómo son los norteamericanos ha dicho que "son más sosos que un bocadillo de tiza": "En España la gente tiene un color especial".