Esta conversación de WhatsApp entre un colegio y un profesor indigna y acabará en la Inspección

Una conversación entre un profesor y un colegio concertado está indignando a miles de personas en Twitter por la oferta de trabajo que le hacen al docente: 850 euros al mes por un contrato de media jornada que, en la práctica, supondría hacer la jornada completa.

Los pantallazos de WhatsApp los ha subido a la red social Óscar Urralburu, también profesor y coordinador de Más Región. "Oferta de trabajo en la Enseñanza Concertada: Enseñanza de Inglés en Primaria y Secundaria a tiempo completo, en jornada partida con atención en comedor (es decir, continua). Salario de 850€ en 12 pagas", ha escrito junto a las imágenes.

Además, ha planteado: "¿Quién se queda con el resto de la pasta del concierto? ¿Habrá que recordar que no es legal firmar condiciones laborales ilegales?".

En la conversación se ve cómo el colegio plantea: "El trabajo es por un salario de 850 euros mensuales y los dos meses de verano pagados. Horario partido de mañana y tarde con comedor. Jornada completa. Si te interesa seguimos hablando".

El docente responde: "¿Pero cuál sería la función entonces para ese salario? No llega ni al SMI". "Pues de maestro de inglés en primaria y algo de secundaria", le informan. Y el profesor insiste en que no entiende entonces cómo pueden ofrecer 850 euros.

"Es que no llega porque es una subcontrata en la que yo te explico estas condiciones y si estas de acuerdo las firmas y, si no, nada". "Actualmente tengo un trabajo por el que por media jornada cobro prácticamente lo mismo. O sea que debería cobrar por una jornada completa 1.500 euros y no estaría llegando a lo que cobra un maestro en la educación concertada", argumenta el trabajador.

Desde el colegio le dicen que lo entienden y que "pues nada". "Me interesa, pero 850 euros es una estafa. Es denunciable, además", les hace saber. Y desde el centro le dicen: "Es para gente que acaba la carrera y está con la oposición".

"Además, es educación concertada. Paga la Consejería de Educación. ¿Quién se queda con el resto del dinero? ¿O es un contrato prácticas precario?", pregunta el docente. Pero el colegio zanja el asunto: "No pasa nada".

El usuario que ha publicado la conversación ha explicado que la persona que le ha pasado los pantallazos "va a denunciarlo en la Inspección de Trabajo": "Es él quien sabe de qué colegio se trata, no tengo esa información".

"Nada es legal, ahí. El contrato será a tiempo parcial, pero tendrá que trabajar a completo", añade en otro mensaje.