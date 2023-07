La historia de este tatuaje está generando infinitos comentarios: ha acabado dando explicaciones

La usuaria de Twitter @noefearlessx ha generado todo un terremoto en la red social del pájaro azul al enseñar el tatuaje que se ha hecho. La historia que hay detrás de este diseño es polémica y ha indignado a muchos tuiteros.

La joven quiso mostrar el tatuaje que se había hecho en uno de sus brazos. Este consiste en una botella de la que florecen unas ramas y tiene una etiqueta For the hope of it all (Por la esperanza de todo), que es una frase de la letra de la canción de Taylor Swift August.

"Oye que no os enseñé este tatu que me hice", ha escrito la joven, junto al emoticono de un corazón y la imagen del tatuaje en el brazo.

Sin embargo y aunque a priori no pudiera pensar que iba a dar juego, su tuit se ha hecho viral y lleva más de seis millones de visualizaciones. Todo gracias a la tatuadora que le preparó el diseño.

La usuaria @malo ha compartido la captura de la conversación de WhatsApp que mantuvieron ambas en la que la clienta le pedía que el dibujo tuviera las letras más rectas. La diseñadora le actualizó el dibujo y se lo pasó, quedando la joven encantada con el nuevo proyecto, tal y como se puede leer.

Viendo el revuelo que se ha generado, la tuitera @noefearlessx ha explicado que ella es la que hizo el boceto: "Como he dicho, la idea del diseño la hice yo en un post-it que era este, hablé con ella para tatuarme el 26 de septiembre y no me buscó una cita hasta un mes después cuando yo por temas personales no podía".

"Y el diseño se lo pedí a ella porque en ese momento no podía tatuarme con mi tatuador de confianza. Después sucedieron ciertas interacciones a través de Twitter que hicieron que dejara de seguirla a ella y ya no me sintiera cómoda tatuándome con ella, así que le pedí a mi tatuador que me hiciera", ha sentenciado.