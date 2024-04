Esta creadora de contenido explica cuál es su política a la hora de colaborar con marcas

La usuaria de TikTok Ytusinfiltro, que tiene más de 100.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha explicado cuál es su política para aceptar o no colaborar con marcas que quieren que sea su imagen.

"Una marca que mencioné en su día y que ha tenido más de un millón de alcance de forma gratuita, me propuso hacer una colaboración", comenta. Explica que pidió 500 euros por un vídeo y le dijeron que 300 euros porque además le iban a dar alcance.

"Si es que yo te vengo mejor a ti que tú a mí. Me parece una ruineza que a una persona que te ha hecho un contenido y te ha venido de perlas, le estés racaneando por otro vídeo. Me parece ruin", sentencia.

La creadora de contenido cuenta que tiene un precio establecido que depende de cada marca: "No le voy a cobrar lo mismo a una empresa que se puede llevar miles de euros que a una persona que hace pendientes artesanales que cada uno vale 20 euros y que necesita sacar su negocio adelante. A esta le he cobrado cero, me ha mandado un montón y si puedo apoyar a marcas que están empezando y que me gusta lo que hacen encantada de la vida".

En todo momento reitera que no se va a vender "por cuatro duros para que tú te forres". "Otra empresa me pidió un vídeo para sus redes sociales que le van a meter anuncios. Van a usar mi tiempo y mi cara y me dicen que 250 euros se les queda alto y que me pagan 100 euros", sentencia.

Finalmente acaba haciendo una reflexión: "¿Sabéis lo que son los derechos de imagen, el tiempo que tardo en hacer un vídeo, editarlo, etc. Tiene más de 100mil seguidores en Instagram, sois unos cutres todos".