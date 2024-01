Esta lona gigante da mucho juego en redes por lo que creen leer muchos en un primer vistazo

Una lona gigante que Movistar ha desplegado en la calle Princesa de Madrid está trayendo mucha cola en las redes sociales por lo que miles de usuarios creen leer en un primer vistazo rápido.

En el cartelón en cuestión se anuncia Ambición desmedida, el documental sobre la vida y carrera del cantante C. Tangana que se emitirá en Movistar+.

Junto a una gran foto del artista se puede leer: "No hay lona donde quepa esta ambición. Solo cabe en Movistar+".

¿Dónde está el motivo de tanto jaleo? En la palabra "ambición", que está escrita en un tipo de letra y recortada mínimamente por la parte inferior de tal forma que a muchos la vista y el cerebro les ha jugado una mala pasada.

El usuario de X @galiindo13, cuyo tuit supera los 20.000 'me gusta', ha escrito: "Mal momento para ser disléxico". Y la usuaria @laprincesa_blog ha sido más explícita: "Sabéis eso de que el cerebro rellena los huecos que faltan en las cosas según sus referencias. Os juro por satán que he leído: 'No hay lona donde quepa este maricón'. Ajjajajajaj ay 🥰".