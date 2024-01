Jordi Cruz desvela lo que llaman en Madrid por la calle y deja una potente reflexión

El cocinero Jordi Cruz, conocido entre otras cosas por ser jurado de MasterChef, ha desvelado lo que le dicen por la calle en Barcelona, lo ha contrapuesto a lo que le dicen en Madrid y ha dejado una potente reflexión.

En una entrevista en el diario Ara, el chef explica que en Madrid, cuando se baja del AVE, le llaman" independentista". "En Barcelona, cuando pongo el pie en la estación de Sants, me llaman españolista", asegura.

Y, por eso, señala: "Yo soy liberal, hablo catalán, soy hijo de Manresa, y solo defiendo a los políticos cualificados que hacen buena gestión".

"Isabel Díaz Ayuso no sé si es tecnócrata, pero sí se ha rodeado de un buen equipo, que ha hecho una buena gestión y ha defendido muy bien la economía de Madrid. Lo he dicho públicamente, que Ayuso lo hace bien en Madrid, y lo repito. La hostelería en Madrid funciona porque tienen un gobierno que cree en ella", insiste.

Tras ello, Cruz hace un llamamiento: "Nos tenemos que entender mejor las dos culturas. Y hablar de ello con humor. Yo es lo que intento hacer en Madrid. Al final, trato de no escuchar lo que dice la gente de mí".

"Sé que hacer televisión en Madrid implica que yo no sea reconocido en mi país, en Cataluña. Soy popular, pero tengo la sensación de que no soy importante para la gastronomía del país", lamenta.

"Y me considero muy trabajador, quiero dejar un gran legado como cocinero y me gustaría ser reconocido en nuestro país, pero ahora solo soy popular. Y añado otro hecho: no quiero que nadie me menosprecie por mi trabajo, gracias al cual pago doscientas nóminas", remata.