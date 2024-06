Estas palabras de Cristina Pardo sobre Ayuso montan un lío inusitado 

Unas palabras sobre Isabel Díaz Ayuso que ha pronunciado la periodista Cristina Pardo en Más Vale Tarde, el programa que presenta en La Sexta, han provocado un inusual revuelo en las redes sociales.

Ha ocurrido después de que un tertuliano hiciese referencia a la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Qué estaríamos diciendo si la mujer de otro presidente del Gobierno, como Mariano Rajoy o José María Aznar. Estaría pidiéndole la oposición y todo el mundo explicaciones al presidente del Gobierno y no cartas diciendo que todo es fango, que todo es mentira", señaló.

Él mismo continuó: "Hay un juez que ha abierto una diligencia. Nadie está por encima de la ley. Todo el mundo tiene que responder. Si no ha cometido delito y no hay nada, se archivará. Y, si no, tendrá que responder como cualquier otra persona".

"El problema es que en este país nadie da explicaciones", se lamentó Iñaki López justo antes de que Pardo interviniese: "Bueno, Ayuso dio explicaciones y por eso se metieron con ella, por dar las explicaciones en una rueda de prensa en la Comunidad, cosa que hoy ha hecho el Gobierno también en el consejo de Ministros".

"Pero es feo o no es feo que el hermano de Ayuso gane pasta a espuertas con la venta de material quirúrgico durante una pandemia", insistió Iñaki López antes de que Cristina Pardo cortase el tema de raíz: "Un momento, analicemos la noticia de última hora, que es la que tiene que ver con Pedro Sánchez".