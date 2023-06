Évole, en casa, confiesa porqué casi se pierde la entrevista de Pedro Sánchez: "¿Conspiración?"

La entrevista de Pedro Sánchez en Lo de Évole ha puesto patas arriba las redes sociales, especialmente Twitter, donde se ha comentado minuto a minuto cada una de las respuestas que el presidente del Gobierno ha dado a las preguntas de Jordi Évole.

La gestión del Gobierno de coalición, los pactos con Bildu, el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental o el final de 'Sálvame' han sido algunos de los temas de los que ha hablado Pedro Sánchez en este especial de Lo de Évole enfocado en las próximas elecciones generales del 23-J.

El Secretario General del PSOE ha querido usar para "pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y de maldades" contra él desde la derecha. Unos ataques de los que se defiende ahora porque asegura que ha sido un erro no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno inoculado por esta derecha, tanto política como mediática y económica, en la sociedad española con el sanchismo, que en definitiva no deja de ser el no hablar de lo que hemos hecho".

Sin embargo, el que casi no puede ver la entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta ha sido el propio Jordi Évole. Cinco minutos antes del estreno del programa, el presentador publicaba un mensaje en Twitter en el que confesaba que estaba en casa listo para ver Lo de Évole, pero sin corriente eléctrica.

"Estamos sin luz en mi bloque desde las 5 de la mañana. Boicot? Conspiración? Me da igual. Me he preparado un Aperol Spritz con los hielos que se han salvado del congelador y voy a disfrutar de vuestros mensajes hasta que se acabe la batería del móvil. salud!!!", escribía el comunicador en la red social.