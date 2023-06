Un exletrado del Constitucional habla así de claro sobre estos 41 segundos de Zapatero

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, está triunfando en Twitter tras resaltar algo de una intervención de 41 segundos que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo este martes, durante el acto de entrega de los III Reconocimientos Arcoíris.

Durante una parte de su intervención, el exdirigente socialista habló sobre el derecho y los cambios que se pueden lograr con cambiar apenas unas palabras.

"Fíjate el derecho, si no vale el derecho. Cambiamos 17 palabras del Código Civil, del Código Civil Napoleónico, heredero del derecho romano, intangible e intocable. Cambiamos 14 palabras y todo el mundo se pudo casar con quien quiso en este país. El derecho...", señaló Zapatero.

El expresidente del Gobierno defendió que es algo que "sabéis muy bien los juristas". "El derecho, la mayoría lo utiliza para hacer de guardianes de la inercia. Y, sin embargo, el derecho, como la política, ha de ser ante todo el canal para las reformas y los cambios", aseguró.

Unas palabras a las que ha reaccionado Joaquín Urías, poniendo en valor el discurso de Zapatero. "Tengo debilidad por todo lo que dice el presidente Zapatero y por cómo lo dice", ha explicado.

"Estas palabras sobre el Derecho deberían enseñarse en todas las facultades de Derecho... Pero hay demasiados juristas conservadores y reprimidos. Tristes. Al derecho le falta alegría y libertad", ha defendido, en un tuit que suma más de 1.900 me gusta.

El exlíder del Ejecutivo también valoró positivamente el trabajo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha desempeñado a lo largo de la última legislatura. "Deseo expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero, por su tarea y por el respeto y afecto que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar", señaló.