Un tiktoker compra agua de mar y viraliza el vídeo: esto decía una experta en 2019 de su consumo

El tiktoker @wangouqiu, con más de 800.000 seguidores y 17,4 millones de 'me gusta' en la red social china, ha compartido un vídeo probando el agua de mar. Ha contado que el paquete, que va en una caja de cartón y no en una botella, de tres litros le ha costado seis euros.

Después de abrirla la ha vertido en un vaso y ha bebido una poca: "Hostia, es que yo también qué me esperaba. Está híper salado. Claro, pero bueno, mirad qué pone aquí. El agua del mar nos aporta la variedad más completa de sales minerales y nutrientes esenciales que por su naturaleza son de fácil asimilación".

"La caja lleva un 25% de agua de mar hipertónica y un 75% de agua mineral natural", ha proseguido explicando. La ha vuelto a probar y ha vuelto a decir que está muy salada pero que está "muy bueno".

Este tipo de agua lleva tiempo circulando por los supermercados españoles y ya en 2019, la experta en alimentos Gemma del Caño, avisó de este producto. "El agua de mar no es mejor, no cura, no hidrata (al revés), no tiene propiedades extra. Y si es Alimentaria, es agua normal. A precio de oro. Porfa, que no os timen. Si dejáis de comprar chorradas, las dejamos de fabricar. Se ve que en lo de la ética y el criterio nos falta aún", dijo entonces la experta.

Años antes, en 2013, el nutricionista Juan Revenga también alertó de los peligros de beber agua de mar. "Hoy toca aclarar porqué no podemos (en realidad “debemos”) beber agua de mar para aplacar nuestra sed", decía. Y añadía: "Necesitamos agua y necesitamos sal ¿podemos entonces beber agua de mar? La respuesta ha de ser clara: no. De ninguna de las formas, salvo que queramos tener un problema a corto plazo".

"Beber agua de mar no es bueno para la salud y de hecho ni siquiera hidrata, sino que aumenta el riesgo de deshidratación, lo cual es un riesgo mayor de lo que lo serían sus supuestos beneficios (en caso de existir)", señalaban en Maldita Ciencia en 2019.

Es cierto que el agua que ha probado el tiktoker no es agua de mar 100%: es un 25% de agua de mar hipertónica y un 75% de agua mineral natural.

En El Español también analizaron el producto en su momento y llegaron a la conclusión de que aunque los vendedores de este tipo de producto digan que hay que mezclarla con agua dulce es un "sinsentido" y señalan que es "peligrosa para beber y discutible para cocinar".

"Entonces, ¿puedo comprar agua de mar en el supermercado? Como en el caso de cualquier otro producto que llega a comercializarse, su consumo es seguro –siempre que la mezclemos con agua normal para evitar la deshidratación o la usemos para cocinar. Pero habría que preguntarse si tiene sentido pagar más por un producto que, según los expertos, después de la depuración y filtración exigidas es poco más que agua con sal", sentenciaron desde el citado medio.