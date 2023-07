El truco definitivo para quitarse del cuerpo la arena de la playa 

España es un país donde la playa forma parte de la cultura de millones de personas, tanto de aquí como turistas, que pasan buena parte de las vacaciones en destinos de costa. Desde Benidorm pasando por Asturias, muchos son los destinos españoles que viven de sus maravillosas playas.

En TikTok se ha hecho viral ahora un truco para que todas aquellas personas que no tengan gusto por la arena de la playa.

El truco es sencillo: quitar la arena de zonas como las piernas, donde es más complicado quitarse la arena, con polvos de talco. Hay comentarios dentro de la publicación de @mamadejohannaychloe que avalan el uso de los polvos de talco.

"Todos los que dicen que con agua se va, luego van andando como pingüinos hasta el coche para que no se les vuelva a pegar. Con el talco ya no se pega", señala un usuario. "Soy de pueblo de playa y siempre he usaba talco al salir de la playa", dice otro.

El vídeo en cuestión lleva casi dos millones de reproducciones en TikTok y más de 67.000 'me gusta'.