Expresa la "rabia" que le da no poder hacer esto en clase: "Ahora que soy profesor, sigo sin entenderlo" 

El joven profesor y creador de contenido Álvaro Patón, que ha acumulado más de un millón de seguidores en TikTok (@alvaropatoon), ha hablado acerca de varias cosas que más "rabia" le da por no poder hacerlas en clase, ya sea por norma escrita o moral.

"Ahora que soy profesor, sigo sin entender el porqué", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 300.000 visualizaciones y casi 50.000 'me gusta' en poco más de 24 horas.

El primero que ha mencionado es el hecho de mascar chicle. "¿Por qué no se podía mascar en clase? Yo entiendo que están hablando y eso molesta a la clase, pero un chicle normal, tranquilamente, mientras haces tus apuntes, no lo entiendo", ha razonado.

"Sí, creo que hay gente que los pone debajo de la mesa, pero son casos aparte", ha añadido. Lo siguiente que ha mencionado ha estado relacionado con la ropa y los accesorios: llevar gorra o capucha cuando hace frío en clase. "¿Por qué no se puede llevar capucha? ¿Por qué una falta de respeto si me estoy muriendo del frío que hace aquí?", ha opinado. Sobre la gorra, simplemente se ha preguntado, una vez más, por qué motivo no se puede.

El último que ha señalado es escribir con un bolígrafo diferente al azul o negro. El ejemplo que ha puesto es el rosa, por decir un color. "No se puede, a mí se me ha olvidado el azul, tengo que escribirlo en naranja, ¿qué pasa? Que no se puede", ha rematado.