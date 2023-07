Una farmacéutica relata la grimosa situación que vivió con un señor que iba "trajeado"

La farmacéutica Elena Monje, muy popular en las redes sociales como InFARMArte, ha relatado una anécdota que vivió con un cliente que fue a su famarcia.

Según ha contado en el podcast No hay remedio, todo ocurrió con "un señor, tampoco era muy mayor, que venía trajeado". "Timbró, pasa y tal y me dijo que tenía problemas de picores ahí. Y yo claro, eso es un tema de urgencias...", recuerda.

"Le miré y me dijo: mira, para qué nos vamos a engañar. Se sacó del bolsillo un papel Albal me lo abrió y me lo enseñó: 'Tengo esto", cuenta Monje, que recuerda que todo lo que le enseñó "estaba absolutamente lleno de ladillas".

"Y le dije: 'Por favor, ¿puede cerrarlo ya?' Se lo vuelve a meter en el bolsillo y se va usted a urgencias", ha proseguido antes de rematar: "Yo solo pensaba en una liendrera para sacarse las cosas".

La anécdota ha provocado múltiples reacciones, a cada cual más llamativa: "A mí me trajeron a la farmacia un escupitajo verde guardado EN SU MANO 🤚 para que yo valorara si era normal".

"Pero...... ¿por qué no coges una maquinilla y te rasuras en la ducha con agua para que se vaya todo o algo así? No entiendo...", dice otra. Y algunas personas se preguntan si la situación es como para ir a urgencias y si no puede comprar algún producto en un supermercado.

"En algunos supermercados? Las cremas de permetrina en España son con receta médica 🥰", ha explicado Monje.