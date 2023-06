Un farmacéutico relata lo que le ocurrió cuando una madre acudió con su hija, que tenía un chupetón 

El farmacéutico Guillermo Martín, muy popular en las redes sociales, ha relatado una anécdota que le ocurrió en plena pandemia cuando una señora acudió a la farmacia con su hija, que tenía un chupetón en el cuello.

En el podcast No hay remedio, Martín ha relatado: "A mí en pandemia precisamente me vino una señora con su hija de 15 años y la chica tenía una dermatitis chupetónica en el cuello. Tenía una marca que se veían los dientes de vampiro ahí, un chupetón de cuidado".

Entonces yo lo vi, miré a la chica, la chica me miró con cara de: 'Por favor, no digas nada", ha contado antes de que le preguntasen: "Pero qué era, ¿ciega la madre?". "La madre era muy inocente", ha explicado Martín, ante lo que el popular farmacéutico Álvaro Fernández ha apuntado: "Hay muchas madres que voluntariamente eligen no saber".

"El caso es que la madre dijo: 'Es que le ha salido aquí como una dermatitis a la niña y a ver qué crema le dais o a ver si sabéis lo que es, un hongo o lo que sea. Es que he pensado que igual es un trombo de la vacuna. Y eso que todavía no le han vacunado", ha seguido relatando Martín.

Y ha rematado: "Y yo pensando: 'Habrá que preguntarle a ella si le han vacunado o no le han vacunado'. La niña sudando a chorros por aquí diciendo: corta corta corta".

El vídeo ha provocado multitud de reacciones en TikTok. Por ejemplo, un usuario señala: "Qué pronto olvidamos nuestros dermatitis chupetónicas … no hay nada inventado 😂😂".

Y otro ha añadido: "Si me habré pasado horas frente al espejo, dale que te dale con un peine para quitar el hematoma 🤣. Qué tiempos aquellos".