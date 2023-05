Va a la farmacia a comprar la píldora y lo que le ocurre es de lo más surrealista

La usuaria de Twitter @albaarszz ha publicado una conversación de WhatsApp en la que su amiga Laura le cuenta lo que le ha ocurrido al ir a comprar a la farmacia cuando la sanitaria le ha informado de que aparece en el sistema como "fallecida".

Según ha explicado @Lauralaguna04, protagonista de la historia, ha ido a comprar sus pastillas anticonceptivas mensuales, conocidas vulgarmente como 'píldora', de manera habitual.

Como deben estar previamente recetadas por un facultativo, se necesita tener a mano la tarjeta médica de la Seguridad Social con la prescripción correspondiente.

Esta vez, al pasarla por el sistema para facilitarle la medicación, la farmacéutica se ha percatado de que aparecía como fallecida.

Tras leer las indicaciones del ordenador, la internauta ha relatado que la profesional sanitaria le ha preguntado si se había mudado hace poco, algo que ella ha negado porque llevaba en la zona desde septiembre.

"El papel de la receta es hasta 2024 y me lo he hecho en Murcia. Y me dice que salgo dada de alta por fallecimiento..", ha añadido la joven para contar lo ocurrido.

Ahora, para resolverlo, ha de acudir de nuevo a su médico. "Una experiencia poco agradable", ha finalizado la usuaria de Twitter, provocando una multitud de comentarios jocosos en la red, además de haber acumulado 33.500 'me gusta'.