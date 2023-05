Indignación total por la (no) reacción de un colegio con lo que le ha ocurrido a un niño

La usuaria @iore_ ha publicado un hilo de Twitter relatando lo que le ha ocurrido a "un niño de primaria con un dibujo que ha hecho para un concurso escolar" con ánimo de denunciar la nula actuación del colegio.

"Alguien en clase le ha abierta la mochila y ha roto el dibujo", ha empezado relatando la tuitera que, como otros muchos internautas, han lamentado la reacción del colegio y del responsable.

Al pequeño "se le da muy bien dibujar, así que no era de extrañar q tuviera muchas posibilidades de ganar el concurso", ha explicado, para, a continuación, contar que "alguien en clase le ha abierto la mochila y ha roto el dibujo".

Según la internauta, le han hecho "daño en lo que más le gusta", por lo que "no ha podido dejar de llorar". De hecho, le han tenido que recoger porque "no encontraba consuelo".

"¿Cuáles han sido las medidas por parte del centro para resolver el conflicto y compensar la injusticia? Ninguna, porque, según ellos, son cosas d niños. Y así no educamos", ha añadido enfadada.

Para ella, con este tipo de actitudes , "los niños aprenden que si hacen trampas, no pasa nada y que si hacen daño a alguien talentoso, pueden ganar".

"Enseñamos a competir de forma insana", y así ha seguido reflexionando tirando mucho de ironía: "Lo importante es ganar, no importa el coste ni a quien pisoteamos (...) Que el niño aprenda que el mundo es un lugar cruel en lugar de hacer del mundo un lugar para todos".

Por eso, ha opinado que la actuación del colegio es "lamentable", ya que "la primera medida básica es la prevención". Debería de ser el lugar en el que se "realicen actividades y se fomenten las habilidades del alumnado".

También ha señalado que se tendría que "evitar la competencia insana, fomentar la cooperación y escuchar y validar las emociones del niño".

Al hilo del tema, ha señalado que "encontrar al culpable es secundario, ya que lo importante en enseñar a la clase "qué actos están mal" y por qué "tienen consecuencias".

Es por eso que el colegio debería haber "compensado al alumno y haber tomado medidas para que no ocurra en el futuro". Y así ha sentenciado su denuncia: "Las cosas de niños de hoy, si no se educan, si no se corrigen, son el acoso y el abuso de mañana".