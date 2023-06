El fundador de 'Lonely Planet' elogia esta región española: "Es una maravilla para explorar sitios"

Lorenzo López De La Rosa via Getty Images/EyeEm

Tony Wheeler, el fundador de las guías Lonely Planet, ha reconocido en una entrevista concedida este martes a la Cadena Ser que Extremadura es una de las zonas de España que más le gustan.

Preguntado por las zonas de Europa que le gustan, ha confesado que le encantan Italia y España. "He venido muchas veces y siempre lo he pasado bien. Una vez con mi mujer estuvimos viajando por España y es genial. Nos encantó Extremadura", ha apuntado Wheeler, que ha indicado que le decepciona cuando un año no viaja a un sitio nuevo.

De Extremadura, ha destacado que es "una zona donde no hay muchos turistas", pero que le encantan las ciudades. "Es una maravilla para explorar sitios nuevos", ha llegado a sentenciar.

Aunque esta comunidad no parezca de las más turísticas de España, todo el que va se enamora. El escritor Ken Follet y el actor Leonardo Di Caprio fueron dos de los que se dejaron ver por Trujillo (Cáceres), pero ni mucho menos han sido los únicos, ya que Extremadura acostumbra a aparecer en guías internacionales.

Wheeler, durante la entrevista, ha destacado de España que es un país genial para elaborar una guía de este tipo: "Lo primer que tienes que hacer es ir para crear una es caminar por la ciudad, ir al mercado, a los clubes nocturnos, etc. En definitiva, tienes que hacer todo y España es un país genial porque empieza la cosa muy pronto y acaba muy tarde".

Además, ha reconocido que para describir las ciudades usan tanto a expertos locales como a gente que viene de fuera. "Se necesitan ambas miradas, porque la gente que va a usar la guía es gente que viene de fuera", ha terminado.