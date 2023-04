Goya Toledo habla de los problemas que tuvo con su acento en los castings

La actriz Goya Toledo ha sido entrevistada por la periodista María Casado en Las Tres Puertas (La 2), donde ha confesado los problemas que tuvo con su acento canario cuando empezó en el mundo del 'artisteo'.

"Me decían no, no, es que tu acento...", ha asegurado tras ser preguntada por la presentadora de televisión. De hecho, muchos usuarios de la red han apuntado que ahora, tiempo después de aquel relato, "no se le nota nada el acento".

El momento ha sido recogido por la cuenta de TikTok de La 2 (@la2_tve) y ha recibido una multitud de comentarios de usuarios que han debatido sobre el tema, recopilando en pocas horas cerca de 1.200 'me gusta' y más de 75.000 reproducciones en la red.

"¿A ti el acento canario te supuso algún problema?", ha empezando preguntando la periodista. En respuesta, la actriz no ha tardado en decir que "mucho", y así ha relatado lo que le ocurría: "Yo iba a un casting y era como no, no... es que tu acento... (...) Era horrible pensar que iba a ir y me iban a preguntar".

De hecho, ha admitido entre risas que, como ha vuelto hace poco de su tierra, viene con los acentos "medio mezclados". También ha señalado que cree que "ahora sigue pasando, a no ser que hagas un personajes canario".

"Nos lo dijo Antonia San Juan, que a ella también le pasó cuando llegó. Es increíble", ha respondido sorprendida presentado de televisión para finalizar el asunto en cuestión.