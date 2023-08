Guillermo Toledo reacciona a la polémica de Pedroche: se fija en el fondo de la foto y lo deja claro

El actor Guillermo Toledo se ha pronunciado en medio de la polémica generada después de que la presentadora Cristina Pedroche celebrase en Instagram la buena recuperación que está teniendo tras dar a luz.

Toledo ha respondido a un comentario del tuitero @pablom_m, quien había escrito: "Cristina, lo que hay ahí es mucho dinero y mucho tiempo. Faltan horas para deporte, comida sana y meditación cuando curras 8 horas al día más otras 2 para ir y volver del trabajo, y al llegar a casa hay que limpiar, cocinar, poner lavadora y atender al crío".

El actor, tras leer ese tuit, ha señalado: "Tiene razón: ni suerte, ni milagros; pasta. Mucha pasta. Hay más dinero gastado solo en el mármol de esa estancia del que la mayoría de la clase trabajadora llega a cobrar en un año".

Todo ello después de que Pedroche subiera un foto y un vídeo en el que mostraba su cuerpo junto al mensaje: "3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.🙏🏽❤️".

Tras la enorme polémica, que la ha convertido en trending topic todo el domingo, la presentadora ha publicado un comunicado en el que lamenta que es "agotador tener que explicar cada cosa" que hace y "tener que recibir todo este odio siempre".

"La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío", ha afirmado.

La colaboradora de laSexta ha recordado que ella ha tenido un embarazo "muy bueno" sin problemas médicos que le hayan hecho coger más peso o le hayan derivado en otros problemas. "Además, me he cuidado con deporte y la alimentación", ha añadido.

"He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido ando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial", ha reivindicado.

"He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo en el postparto y de que hasta he necesitado psicóloga perinatal", ha recordado.

El objetivo, según ha señalado, de compartir sus entrenamientos y su dieta es para motivar a llevar una vida sana. "Todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie, y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie", ha argumentado, explicando que todo este revuelo le pasa factura y que ella solo quiere cuidarse tanto por su bien como por el de su hija y su familia.