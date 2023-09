Guillermo Toledo reacciona con toda claridad a las polémicas declaraciones de José Coronado

El actor Guillermo Toledo ha dejado una de las respuestas más compartidas de las últimas horas sobre las polémicas palabras que su compañero de oficio José Coronado ha dejado en una entrevista en El Español tras ser preguntado sobre cómo ha cambiado la seducción en España.

"Ni Montero, ni Rubiales. Como te decía antes, soy un rebelde, y soy un rebelde contra los Rubiales y las Irenes Montero, quiero seguir teniendo mi propia opinión y no voy a permitir que nadie me haga comulgar con ruedas de molino", aseguró Coronado.

Pero la frase que más comentarios ha generado ha sido su preocupación por lo que le puede pasar tras decirle a una mujer que está guapa o dejarle pasar. "Ahora bien, quiero poder dejar pasar a una mujer delante de mí, quiero cederle el paso sin que nadie me llame agresor, ¡o que digan de mí lo que quieran!, machista... pero, perdóname, yo creo que no es eso", señaló.

"Quiero poder decirle a una mujer que hoy está guapa. Todo depende de cómo se diga. Todo es el contexto. Pero sí… esto me da miedo y me da mucha pena. Yo lo hablo con mis hijos, sobre todo con mi hija, que tiene 20 años. Y ahora van con miedo a todo", explicó.

Unas declaraciones que han sido de lo más comentado de las últimas horas y a las que ha reaccionado Guillermo Toledo desde su perfil en X, antigua Twitter.

"Otro que quiere ir por la vida haciendo lo que le salga de sus santos cojones sin que nadie (las mujeres, claro) le pueda decir nada", ha señalado en la primera parte del mensaje.

Guillermo Toledo ha sido tajante en su réplica y no ha dudado en calificar la opinión de Coronado. "Ni Rubiales, ni Montero; ni machismo, ni feminismo; ni de derechas, ni de izquierdas; ni fascismo, ni comunismo. Lo de siempre: fachas everywhere (en todos lados), ha sentenciado, en un mensaje que supera 1.500 me gusta.