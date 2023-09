José Coronado arma un revuelo tremendo tras estas palabras sobre la seducción en España

El actor José Coronado ha armado un revuelo de los grandes en redes sociales tras las palabras que ha dejado en una entrevista en El Español sobre la seducción en España y si está más cerca de Irene Montero que de Luis Rubiales.

Al ser cuestionado si está más cómodo en uno de esos dos perfiles y ha reconocido que "en ninguno de los dos, la verdad". "Ni Montero, ni Rubiales. Como te decía antes, soy un rebelde, y soy un rebelde contra los Rubiales y las Irenes Montero, quiero seguir teniendo mi propia opinión y no voy a permitir que nadie me haga comulgar con ruedas de molino", ha señalado.

José Coronado ha defendido que él ha tenido una "buena educación gracias a los principios instalados por mi familia y por mi entorno". "Considero que he vivido, he vivido mucho, y creo que no tengo ningún enemigo", ha añadido, justo antes de hacer un parón y decir algo que le molesta.

"Ahora bien, quiero poder dejar pasar a una mujer delante de mí, quiero cederle el paso sin que nadie me llame agresor, ¡o que digan de mí lo que quieran!, machista... pero, perdóname, yo creo que no es eso", ha indicado.

Coronado ha justificado que quiere "poder decirle a una mujer que hoy está guapa". "Todo depende de cómo se diga. Todo es el contexto. Pero sí… esto me da miedo y me da mucha pena. Yo lo hablo con mis hijos, sobre todo con mi hija, que tiene 20 años. Y ahora van con miedo a todo", ha añadido.

Unas palabras a las que algunos usuarios, como la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', han criticado en redes sociales:

En otra parte de la entrevista, el actor de series como Entrevías ha sido preguntado por si es ayusista y ha dejado claro que no lo es. "Pero vamos, la respeto, igual que puedo respetar a Irene Montero. Cada uno lucha por lo que quiere, no sé, yo no me atrevería a catalogar a Ayuso. Me mandó una carta, muy amable, para agradecerme el tema de las vacunas, me dio las gracias por implicarme y estuvo muy correcta. Yo dije: 'Muy bien… pues vale'", ha revelado.