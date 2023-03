El guiño de Alcaraz tras ganar su partido en Miami que ha chiflado a los aficionados de la Fórmula 1

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este martes para los cuartos de final del torneo de Miami, segundo Masters 1.000 de la temporada, después de imponerse con solvencia al estadounidense Tommy Paul en dos sets por un doble 6-4, en poco más de hora y medio de partido.

El número uno del mundo sigue con su buen nivel de tenis desde su vuelta a las pistas y no dejó demasiados resquicios a su rival en su novena victoria consecutiva y la decimoséptima en sus últimos 18 partidos para citarse ahora con otro estadounidense, Taylor Fritz.

Después de la exhibición en la pista, Fernando Alonso entró en escena de forma inesperada. Alcaraz saludó a su contrincante, al juez de silla y después de celebrar la victoria con el público, cumplió con una de las costumbres que se ha impuesto en los torneos de tenis después de terminar el partido: firmar sobre la cámara de televisión.

El mensaje de Alcaraz pilló desprevenidos a los amantes de la Fórmula 1 que a esa hora veían el partido, incluido el mismo Fernando Alonso. El tenista murciano no firmó sobre el plástico que recubre la cámara sino que dejó un mensaje en clave: "33? Soon" (33?, pronto, en español).

La interpretación de esta firma es sencilla y hace referencia a la victoria número 33 de Fernando Alonso en la Fórmula 1, que sería la próximo del asturiano en el mundial. "Encierren a este hombre !!! Eres un fenómeno! Vamos!!!", escribía Alonso en su cuenta de Twitter después de ver lo que había hecho Alcaraz en Miami.

La revelación de Alcaraz

Carlos Alcaraz también contó este martes una anécdota sobre la forma en la que se motiva en las horas previas a sus partidos y reveló que siempre escucha y canta "muy fuerte" junto a su cuerpo técnico las canciones de la película Rocky, en particular 'Eye of the tiger' de Survivor.

"Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como 'Eye of the Tiger'", aseguró Alcaraz al ganar su partido de octavos contra Tommy Paul. "Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho", agregó en la mesa de 'Tennis Channel', dueña de los derechos en Estados Unidos, con una sonrisa.